Blackout dell' app per l' ingresso in Ztl le rassicurazioni del presidente dell' Amat | Annulleremo le multe
Lo scorso sabato, un blackout dell'app PalerMobilità ha impedito agli automobilisti di acquistare i pass per entrare nella Ztl. La situazione ha causato disagi a chi non è riuscito a completare il pagamento e ha ricevuto multe automatiche. Il presidente dell’azienda ha dichiarato che le sanzioni saranno annullate. La problematica ha interessato diversi utenti che si sono trovati impossibilitati ad accedere alla zona a traffico limitato a causa dell’interruzione del servizio digitale.
Sabato scorso un blackout dell'app PalerMobilità ha impedito l'acquisto dei pass per l'accesso alla Zona a traffico limitato (Ztl), creando disagi a diversi automobilisti che non sono riusciti a completare le procedure di pagamento e si sono beccati pure le multe elevate automaticamente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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