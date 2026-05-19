Blackout dell' app per l' ingresso in Ztl le rassicurazioni del presidente dell' Amat | Annulleremo le multe

Da palermotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso sabato, un blackout dell'app PalerMobilità ha impedito agli automobilisti di acquistare i pass per entrare nella Ztl. La situazione ha causato disagi a chi non è riuscito a completare il pagamento e ha ricevuto multe automatiche. Il presidente dell’azienda ha dichiarato che le sanzioni saranno annullate. La problematica ha interessato diversi utenti che si sono trovati impossibilitati ad accedere alla zona a traffico limitato a causa dell’interruzione del servizio digitale.

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Sabato scorso un blackout dell'app PalerMobilità ha impedito l'acquisto dei pass per l'accesso alla Zona a traffico limitato (Ztl), creando disagi a diversi automobilisti che non sono riusciti a completare le procedure di pagamento e si sono beccati pure le multe elevate automaticamente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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