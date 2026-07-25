Le nonnine di Roma? Una trappola per turisti | cosa c’è dietro le celebri vetrine che incantano milioni di visitatori

Le vetrine delle sfogline nel centro di Roma attirano turisti con donne che preparano pasta fresca, sfoglie stese con abilità. Le donne sono immortalate mentre lavorano, con turisti in fila che scattano foto con smartphone alzati. Le scene sono tra le più fotografate della zona, simboli di tradizione italiana.

Donne con le mani nella farina, sfoglie stese con movimenti sapienti, turisti in fila con gli smartphone alzati. Le vetrine delle sfogline sono diventate uno degli spettacoli più fotografati del centro storico di Roma, un’icona di autenticità italiana che fa il giro dei social network mondiali. Ma secondo un’inchiesta del Washington Post, dietro quella scenografia bucolica si nasconde una strategia di marketing costruita a tavolino, dove l’autenticità lascia il posto alla performance studiata per catturare i dollari dei visitatori stranieri. La giornalista Natalie B. Compton ci va giù pesante nel suo reportage sulla Capitale, definendo le nonne in vetrina “un’astuta trappola per turisti”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El Papa León XIV Encontró una Carta Olvidada… y Cambió el Destino de Quienes Nadie Recordaba

Notizie e thread social correlati

I manifesti della Seconda guerra mondiale trovati dietro le vetrine di un negozio a Roma Sono stati trovati in un negozio di Roma alcuni manifesti risalenti alla Seconda guerra mondiale, nascosti dietro le vetrine e rimasti sconosciuti...

“Le nonne che fanno la pasta in vetrina sono la nuova astuta trappola per i turisti”: la stoccata del Washington Post contro RomaIl Washington Post ha pubblicato un articolo criticando le nonne che preparano la pasta in vetrina nel centro storico di Roma, definendole una...

Temi più discussi: Le nonne che fanno la pasta in vetrina sono la nuova astuta trappola per i turisti: la stoccata del Washington Post contro Roma; Roma, il Washington Post: Le nonne che fanno la pasta nelle vetrine dei ristoranti? La nuova trappola per turisti della Capitale; Roma, lo strano caso delle pastaie nelle vetrine. Tradizione o truffa per turisti?.

Torna il Premio Donne di Roma in Campidoglio, protagonista l’eccellenza femminileLa Sala Giulio Cesare del Campidoglio ha aperto le sue porte alla seconda edizione del Premio Donne di Roma. A fare gli onori di casa, l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma ... roma.corriere.it

Le donne single di Roma Nord: indipendenti (e disilluse), tra aperitivi con le amiche e incontri in chatLa donna single a Roma Nord non è sola. È indipendente. Lo ripete spesso, soprattutto a se stessa, nelle sedute di meditazione (che fa con le amiche). Ha tra i 30 anni e i quanti ne dimostro? e ... ilmessaggero.it