“Le nonne che fanno la pasta in vetrina sono la nuova trappola per i turisti”. Il Washington Post ci va giù duro con Roma. In un lungo reportage su ciò che accade turisticamente nel centro storico della Capitale, la giornalista Natalie B. Compton, ha criticato ferocemente “le nonne che fanno la pasta in vetrina”, definendole “un’astuta trappola per turisti”. Non che il fenomeno esista solo a Roma (basta girare per Firenze e Bologna, ad esempio) ma questa nuova tendenza con signore anziane che impastano e stendono la sfoglia per poi farne fettuccine è una pratica infingarda e diffusa di marketing a favore di passanti e smartphone. Come... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Le nonne che fanno la pasta in vetrina sono la nuova astuta trappola per i turisti”: la stoccata del Washington Post contro Roma

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Nonna Lucias Homemade Pasta with Ricotta from Puglia! | Pasta Grannies

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Roma, Washington Post: le ''nonne che fanno la pasta'' sono la nuova trappola per turisti x.com

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