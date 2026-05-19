Sono stati trovati in un negozio di Roma alcuni manifesti risalenti alla Seconda guerra mondiale, nascosti dietro le vetrine e rimasti sconosciuti per molti anni. Tra i documenti emergono alcuni messaggi che indicano come comportarsi in determinate situazioni. La scoperta è stata fatta durante i lavori di ristrutturazione del locale, che hanno portato alla luce questi pezzi di storia conservati per decenni. I manifesti sono ora sotto sequestro, in attesa di ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.

A Roma sono stati trovati dei manifesti della Seconda guerra mondiale rimasti nascosti per decenni dietro le teche esterne di un negozio di scarpe. Il negozio aveva avviato alcuni lavori di ristrutturazione, e una volta smontate le vetrine sono riemersi i manifesti. È successo al numero 292 di via Cola di Rienzo, la nota via commerciale del quartiere Prati, vicino al Vaticano. A riprendere e diffondere i manifesti sui social è stata Maria Isabella Safari, appassionata di storia dell’arte che ha diffuso un appello per chiedere la loro conservazione e tutela. I manifesti, che sono in discrete condizioni, contengono avvisi diffusi alla cittadinanza durante i bombardamenti in città, e altri di propaganda politica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I manifesti della Seconda guerra mondiale trovati dietro le vetrine di un negozio a Roma

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