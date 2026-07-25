Le autorità hanno intensificato i controlli nelle marine dei borghi delle Cinque Terre, con multe e sanzioni per chi viola le norme. Sono state elevate diverse multe a turisti che nuotavano nelle zone riservate alle imbarcazioni e che si sono tuffati in aree interdette. Le forze dell’ordine hanno anche effettuato controlli per verificare il rispetto delle regole di sicurezza e tutela del patrimonio marittimo. Le attività di vigilanza sono state rafforzate per garantire il rispetto delle restrizioni durante il periodo estivo.

Turisti che nuotano nelle aree riservate ai natanti, incuranti delle barche; tuffi proibiti dalle marine. L’estate delle Cinque terre è anche nei comportamenti sopra le righe che stanno caratterizzando le marine dei borghi a picco sul mare. Situazioni di pericolo che a Riomaggiore la giunta comunale guidata da Fabrizia Pecunia ha deciso di prevenire con un servizio di vigilanza ad hoc. Tutto è nato dalle numerosissime segnalazioni, anche da parte di cittadini, utenti e operatori, relative alla presenza di situazioni di promiscuità tra bagnanti e natanti negli specchi acquei delle marine di Riomaggiore e Manarola, "con conseguenti criticità... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le marine prese d’assalto. Giro di vite a Riomaggiore

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Le marine prese d’assalto. Giro di vite a RiomaggioreTroppi comportamenti sopra le righe negli specchi acquei dei borghi. Così la giunta comunale ha deciso di introdurre un presidio di vigilanza . lanazione.it