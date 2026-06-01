Abbattimento delle liste d' attesa Fabiola Caprari Iv dura | Più che prese in carico sono prese in giro

La presidente di Italia Viva Marche ha commentato criticamente la classificazione delle Marche come regione virtuosa per l’abbattimento delle liste d’attesa. Ha affermato che, invece di essere prese in carico, le persone vengono prese in giro, indicando una percezione negativa rispetto ai risultati dichiarati.

ANCONA – La presidente di Italia Viva Marche Fabiola Caprari commenta così la notizia che le Marche sono state classificate come “Regione virtuosa” per l’abbattimento delle liste d’attesa per le visite ospedaliere.«La propaganda della Giunta Acquaroli sulla Sanità – ritiene - ha superato ogni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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