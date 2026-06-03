Due Giugno tra turisti e degrado | marine prese d’assalto ma versano nell’abbandono

Il 2 giugno, in una località balneare, le marine sono state prese d’assalto da numerosi turisti, mentre alcune aree risultano abbandonate e in stato di degrado. Durante la giornata, molte spiagge sono state affollate, ma alcune strutture e servizi si presentano in condizioni di trascuratezza. La presenza di visitatori ha portato a un aumento del movimento, mentre alcune zone sono state lasciate senza manutenzione. La situazione si ripete ogni anno, tra afflusso e abbandono.

TORRE SAN GENNARO – Una giornata di festa e di grande afflusso di visitatori quella di ieri, 2 giugno, Festa della Repubblica. Le marine di Torre San Gennaro e Lido Presepe, frazioni balneari del comune di Torchiarolo, sono state prese d’assalto da turisti, villeggianti e residenti che hanno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Leggo e sento che nel lungo ponte di Giugno vi saranno miliardi e miliardi di turisti italiani. Diciamo la verità, in questa situazione del Paese, due sono le categorie certe: gli evasori fiscali da un lato e i 6 milioni di poveri che si recheranno a fare i turisti alla Cari x.com

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