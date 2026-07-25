Il tatuatore, originario di Bologna e ora residente a Riccione, gestisce uno studio in viale Ceccarini. Il suo nome d’arte è diventato una vera identità e il suo lavoro spazia dai tatuaggi delle celebrità all’arte contemporanea. Il percorso professionale di questa figura non si limita al mondo del tatuaggio, ma si estende anche nel settore artistico più ampio, con continue reinvenzioni e progetti.

Dal tatuaggio delle star all’arte contemporanea, il percorso di Carloxid non conosce confini. Nome d’arte ormai diventato la sua vera identità, il tatuatore nato Bologna e oggi di casa a Riccione, dove ha il suo studio in viale Ceccarini, continua a reinventarsi. Se in Italia è conosciuto per aver firmato i tatuaggi di personaggi come Fedez, Belen, Alessandro Cattelan e Guè, ora la sua ricerca creativa si allarga a sculture e opere materiche, con lo sguardo rivolto ai più importanti palcoscenici internazionali. "Ho deciso di intraprendere un percorso nel mondo dell’arte e della scultura", spiega Carloxid. Da dove nasce il suo percorso? "Nasce dal tatuaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le mani di Carloxid. Dai tatuaggi dei vip al mondo dell’arte

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