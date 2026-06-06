Tradito dai movimenti sospetti e dai tatuaggi | trovato con la cocaina in hotel Era ricercato dal 2019

Notizia in breve

Un uomo albanese è stato arrestato in un hotel dopo essere stato trovato in possesso di cocaina. I poliziotti, che avevano notato movimenti sospetti e tatuaggi riconducibili a fatti precedenti, hanno perquisito la stanza e recuperato la sostanza. L’uomo, ricercato dal 2019, è stato fermato dai poliziotti al termine di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Rimini.