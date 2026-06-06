Tradito dai movimenti sospetti e dai tatuaggi | trovato con la cocaina in hotel Era ricercato dal 2019

Da riminitoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo albanese è stato arrestato in un hotel dopo essere stato trovato in possesso di cocaina. I poliziotti, che avevano notato movimenti sospetti e tatuaggi riconducibili a fatti precedenti, hanno perquisito la stanza e recuperato la sostanza. L’uomo, ricercato dal 2019, è stato fermato dai poliziotti al termine di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Rimini.

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Un cittadino albanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato al termine di un'operazione antidroga condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Rimini. L'uomo, trovato in possesso di quasi cento grammi di cocaina all'interno di una camera d'albergo a Marina Centro, è risultato inoltre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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