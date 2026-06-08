Mette le mani al collo di una infermiera poi aggredisce due colleghe | fermata dai pazienti dell' ospedale

Da romatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una persona ha messo le mani al collo di un'infermiera e successivamente ha aggredito altre due colleghe. L'episodio si è verificato all’interno di un ospedale e i pazienti presenti sono intervenuti per fermare l’individuo.

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Ha aggredito una infermiera mettendole le mani al collo, poi si è scagliata contro altre due colleghe. Le violenze nel reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale di Monterotondo. Per fermare l'esagitata è stato necessario l'intervento di altri colleghi supportati da alcuni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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