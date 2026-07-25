Le chat sul telefono di D4vd hanno rivelato che il cantante aveva una relazione con una ragazza di 13 anni, da cui era rimasta incinta. I messaggi mostrano che gli scambi tra i due includevano pressioni per abortire, avvenuta poco dopo la scoperta della gravidanza. Successivamente, il corpo della ragazza è stato trovato smembrato, pochi mesi dopo il termine della gravidanza. Le fotografie e i messaggi sono stati estratti durante le indagini sul suo omicidio.

Decine di fotografie e messaggi di testo estratti dal cellulare di D4vd hanno rivelato come il cantante avesse messo incinta Celeste Rivas Hernandez, convincendola ad abortire quando lei aveva appena tredici anni, un anno prima di averla presumibilmente uccisa e di averne fatto a pezzi il corpo. Il detective della polizia di Los Angeles Corey Farell ha illustrato nei minimi dettagli la presunta relazione caratterizzata da abusi sessuali tra il cantante —il cui vero nome è David Anthony Burke — e l’adolescente, nel corso di quella che appare come l’ultima fase dell’udienza preliminare a carico dell’indagato per le accuse di omicidio e abusi sessuali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le chat sul telefono di D4vd rivelano la gravidanza di Celeste Rivas Hernandez e il suo aborto, poco prima del suo omicidio

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Celestes Heartbreaking Texts REVEAL D4vd Made Her Get MULTIPLE ABORTIONS

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