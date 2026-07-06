Elettra Lamborghini esplode dopo le critiche sul suo corpo | il suo sfogo riaccende il dibattito sul body shaming

Elettra Lamborghini ha risposto alle critiche sul suo aspetto fisico, confermando di aver deciso di non tollerare più commenti negativi sul suo corpo. La cantante ha condiviso un messaggio sui social media, in cui ha espresso la volontà di difendersi da commenti offensivi e di non lasciarsi più condizionare dalle opinioni altrui. La sua reazione ha riacceso il dibattito sul body shaming e sulla libertà di espressione nel rispetto delle persone.

Elettra Lamborghini ha deciso di alzare definitivamente il muro contro chi, da mesi, si ostina a commentare il suo corpo. La cantante ha infatti pubblicato nelle sue storie Instagram un video in cui appare in biancheria intima, mettendo in mostra un fisico tonico e curvilineo, accompagnato da parole che non lasciano spazio a fraintendimenti: Dichiarazione “Voi siete ossessionati dai corpi delle altre persone: vi sembro anoressica? Io? Il mio fondoschiena è ancora lì, non se ne va da nessuna parte! Ho pure il braccio da scaricatore di porto, è enorme: raga, curatevi”. – Elettra Lamborghini Un messaggio diretto, senza filtri, quello della cantante bolognese, stanca di ricevere critiche continue sul suo aspetto fisico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Elettra Lamborghini in ospedale: come sta dopo il ricovero

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