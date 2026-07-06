Bobby Solo e l’invasione di insetti prima del concerto lui attacca | Io scappato coi soldi? Ho foto e chat Com’era ridotto un suo musicista

Prima del concerto del 4 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, Bobby Solo ha dichiarato di non aver lasciato il palco con i soldi. L’artista ha mostrato foto e chat come prova. Poco prima dell’inizio, si sono verificati numerosi insetti che hanno invaso la zona, creando disagi. Un suo musicista è stato visto in condizioni di apparente disagio prima dell’esibizione.

Bobby Solo smentisce categoricamente di essere scappato prima dell’esibizione prevista lo scorso 4 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, in Umbria, per il festival dei Tramonti. Anzi, ribalta le accuse: è pronto a portare in tribunale l’organizzatore per diffamazione. Come racconta lo stesso Roberto Satti all’Ansa, la band sarebbe arrivata regolarmente sul posto e avrebbe montato la strumentazione, salvo poi trovarsi sommersa da una nube di insetti. Le accuse sul cachet intascato per poi sparire. Il cantante nega di essere fuggito con il compenso in tasca, ricordando che la cifra era stata concordata già l’anno scorso, quando l’evento saltò per il maltempo, e minimizza i presunti danni: «Non capisco quali danni legali possa lamentare, c’era pochissima gente, venti o trenta persone, proprio per via di questo problema. 🔗 Leggi su Open.online

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Troppi moscerini acquatici, secondo lui, e Bobby Solo non canta alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, in Umbria. A renderlo noto è stata la direzione del festival dei Tramonti dopo l'annullamento del concerto previsto per sabato 4 luglio, precisando x.com

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