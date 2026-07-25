Le case sfitte dell’Asp nel ’Piano Abitare Firenze’

I ventinove appartamenti oggi sfitti di proprietà dell’Asp Montedomini potrebbero diventare una risorsa per il Piano Abitare Firenze, il progetto con cui Palazzo Vecchio punta ad aumentare l’offerta di alloggi a canone calmierato. Ad annunciarlo è stato il presidente dell’Asp, Maurizio Frittelli, spiegando che il patrimonio inutilizzato dell’ente comprende complessivamente 39 unità: venti fondi commerciali e ventinove appartamenti che necessitano di interventi di ristrutturazione. Gli immobili si trovano prevalentemente nel centro storico, tra via delle Conce, via delle Casine, via Carducci e via Il Prato. "Siamo nell’ambito del Piano... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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AVS propone di espropriare le case sfitte a Firenze per combattere l'emergenza abitativa reddit

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