Come si manda in tilt l’intelligenza artificiale? Domandando quante sono le case sfitte a Milano | perché la risposta è impossibile

Da milano.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un utente ha chiesto all’intelligenza artificiale quante case sfitte ci siano a Milano. La risposta è stata che fornire una cifra precisa è impossibile. La stima varia da meno di 20.000 a oltre 100.000 unità. La domanda ha evidenziato come l’IA possa non essere in grado di fornire dati certi su argomenti complessi e con informazioni non aggiornate. Nessuna fonte ufficiale è stata citata nella risposta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come si fa a mandare in tilt l’intelligenza artificiale? Si può ad esempio provare a chiederle quante sono le case sfitte a Milano, per sentirsi restituire stime che vanno da meno di 20 a oltre 100 mila unità. Riconosciamo il merito di non sparare a caso un solo numero ma di offrire un ventaglio di possibilità citando le fonti più varie, che è, se poi vogliamo, un modo per cavarsi di impiccio.  A piena scusante dell’IA bisogna però dire che la risposta non è possibile, perché nessuno può avere la certezza che una casa in cui il proprietario non abita o che non viene affittata con un regolare contratto non sia ugualmente locata in nero o usata dal proprietario o dai suoi familiari come studio o punto di appoggio. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

come si manda in tilt l8217intelligenza artificiale domandando quante sono le case sfitte a milano perch233 la risposta 232 impossibile
© Milano.corriere.it - Come si manda in tilt l’intelligenza artificiale? Domandando quante sono le case sfitte a Milano: perché la risposta è «impossibile»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: A Milano 100mila case (di privati) sono sfitte: il Comune pronto ad acquistarle per affittarle a canone calmierato

Scoperto il “punto debole” dell’intelligenza artificiale: “Non sa risolvere i cruciverba, va completamente in tilt. Ecco perché”Recentemente è stato individuato un limite dell’intelligenza artificiale: nel risolvere i cruciverba, il sistema si blocca e non riesce a trovare...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web