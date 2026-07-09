Come si manda in tilt l’intelligenza artificiale? Domandando quante sono le case sfitte a Milano | perché la risposta è impossibile

Notizia in breve

Un utente ha chiesto all’intelligenza artificiale quante case sfitte ci siano a Milano. La risposta è stata che fornire una cifra precisa è impossibile. La stima varia da meno di 20.000 a oltre 100.000 unità. La domanda ha evidenziato come l’IA possa non essere in grado di fornire dati certi su argomenti complessi e con informazioni non aggiornate. Nessuna fonte ufficiale è stata citata nella risposta.