Come si manda in tilt l’intelligenza artificiale? Domandando quante sono le case sfitte a Milano | perché la risposta è impossibile
Un utente ha chiesto all’intelligenza artificiale quante case sfitte ci siano a Milano. La risposta è stata che fornire una cifra precisa è impossibile. La stima varia da meno di 20.000 a oltre 100.000 unità. La domanda ha evidenziato come l’IA possa non essere in grado di fornire dati certi su argomenti complessi e con informazioni non aggiornate. Nessuna fonte ufficiale è stata citata nella risposta.
Come si fa a mandare in tilt l’intelligenza artificiale? Si può ad esempio provare a chiederle quante sono le case sfitte a Milano, per sentirsi restituire stime che vanno da meno di 20 a oltre 100 mila unità. Riconosciamo il merito di non sparare a caso un solo numero ma di offrire un ventaglio di possibilità citando le fonti più varie, che è, se poi vogliamo, un modo per cavarsi di impiccio. A piena scusante dell’IA bisogna però dire che la risposta non è possibile, perché nessuno può avere la certezza che una casa in cui il proprietario non abita o che non viene affittata con un regolare contratto non sia ugualmente locata in nero o usata dal proprietario o dai suoi familiari come studio o punto di appoggio. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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