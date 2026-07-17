Avs la proposta a Firenze | Censire e requisire le case sfitte E il Pd

Da liberoquotidiano.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Firenze, un progetto propone di censire e requisire le case sfitte. La proposta viene avanzata dall'Avs, senza dettagli sui metodi o le modalità. La decisione ha suscitato reazioni politiche, con il Partito Democratico che si oppone. La proposta si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle proprietà immobiliari e sui limiti all'uso privato. Nessuna informazione su numeri, tempi o applicazione concreta del progetto.

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La sinistra perde il pelo ma non il vizio. Dopo il tentativo fallimentare di Torino, i compagni virano su un'altra roccaforte rossa: Firenze. L'obiettivo è sempre lo stesso: mettere le mani sulla proprietà privata, in perfetto stile sovietico. La proposta arriva da Avs, non a casa il partito dove milita Ilaria Salis. E l'idea di fondo è semplice quanto terrificante: censire gli immobili non abitati. Ma non finisce qui. Se i proprietari non intendono metterli sul mercato, si procederà con la requisizione temporanea per destinarli alla presunta emergenza abitativa. Una proposta surreale, che però potrebbe trovare il placet del Partito democratico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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