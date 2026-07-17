Avs la proposta a Firenze | Censire e requisire le case sfitte E il Pd

Notizia in breve

A Firenze, un progetto propone di censire e requisire le case sfitte. La proposta viene avanzata dall'Avs, senza dettagli sui metodi o le modalità. La decisione ha suscitato reazioni politiche, con il Partito Democratico che si oppone. La proposta si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione delle proprietà immobiliari e sui limiti all'uso privato. Nessuna informazione su numeri, tempi o applicazione concreta del progetto.