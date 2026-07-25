L'avvistamento della rarissima averla dorsorossiccio in Inghilterra mostra il lato più appassionante del birdwatching

Un avvistamento di un’averla dorsorossiccio, una specie asiatica rarissima in Europa, si è verificato in Inghilterra. La presenza dell’uccello ha attirato centinaia di birdwatcher da tutto il Regno Unito e da altri paesi.

Un'averla dorsorossiccio (Lanius schach), specie asiatica rarissima in Europa, è stata avvistata in Inghilterra e sta attirando centinaia di birdwatcher da tutto il Regno Unito e non solo. Negli ultimi anni, l’osservazione degli uccelli sta vivendo una fase di grande popolarità in tutto il mondo, soprattutto tra i giovani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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