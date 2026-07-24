Nel nuovo trailer di Marvel’s Wolverine, Logan si trova ad affrontare organizzazioni pericolose come Jean Grey, la Mano e Deathstrike. Il video, pubblicato da Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games, anticipa un’avventura molto violenta in cui il personaggio dovrà confrontarsi con i propri fantasmi del passato. La clip mostra scene intense e combattimenti duri, evidenziando il lato più oscuro del personaggio.

Marvel’s Wolverine torna a mostrarsi con un nuovo trailer dedicato alla storia. Il filmato pubblicato da Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games anticipa un’avventura particolarmente violenta, nella quale Logan dovrà affrontare i fantasmi del proprio passato e alcune delle organizzazioni più pericolose dell’universo Marvel. Il gioco sarà disponibile dal 15 settembre 2026 in esclusiva su PS5, con una storia originale pensata per approfondire il carattere tormentato di Wolverine e il difficile rapporto con gli altri mutanti. A proposito, hai già visto il trailer Ain’t No Hero? Il confronto tra Logan e Jean Grey apre il nuovo trailer. Le prime immagini mostrano un Logan furioso durante un acceso confronto con Jean Grey, interpretata da Krizia Bajos. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Marvel’s Wolverine mostra il lato più oscuro di Logan: Jean Grey, la Mano e Deathstrike nel nuovo trailer

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