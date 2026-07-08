L'evoluzione della Mostra del Cinema di Venezia | dall'addio alle madrine alla co-conduzione maschile

Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno le serate di apertura e chiusura della Mostra del Cinema di Venezia. Questa sarà la prima volta in 26 anni che si adotta una co-conduzione e la terza volta in cui un attore assume questo ruolo. La scelta segna un cambiamento rispetto alle precedenti edizioni, in cui le madrine erano tradizionalmente presenti. La coppia di conduttori rappresenta un'innovazione nella gestione degli eventi di apertura e chiusura del festival.

Greta Scarano e Nicolas Maupas saranno i conduttori delle serate di apertura e di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia. Si tratta della prima co-conduzione e in 26 anni della terza volta in cui un attore viene chiamato a ricoprire questo ruolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cannes Film Festival 2026: From Its Historic Origins to Indias Global Rise at Cannes

Notizie e thread social correlati

Belen Rodriguez prima del malore: gli attacchi di panico, la conduzione saltata dell’Isola e l’incidente stradalePrima del ricovero, Belen Rodriguez ha affrontato diversi problemi di salute, tra cui attacchi di panico e un incidente stradale.

L’Ue sanziona i coloni israeliani, dall’azienda che costruisce gli insediamenti alla “santona” dell’estrema destraL’Unione Europea ha adottato sanzioni contro le aziende coinvolte nella costruzione di insediamenti nei territori occupati, includendo una società...

Temi più discussi: Dopo New York la mostra inVisibili. Le Pioniere del Cinema arriva in Riviera; Visitate il Garda: in mostra l'evoluzione dell'immagine turistica del Lago di Garda; In Romagna una mostra ripercorre cent'anni di storia della cucina (attraverso foto di tavole e convivialità); Una notte al Museo nazionale del cinema con Club Silencio.

L’evoluzione della Mostra del Cinema di Venezia: dall’addio alle madrine alla co-conduzione maschileGreta Scarano e Nicolas Maupas saranno i conduttori delle serate di apertura e di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia ... fanpage.it

Annunciati i conduttori della 83ª Mostra del Cinema: Scarano e MaupasGreta Scarano e Nicolas Maupas presentano le serate di apertura e chiusura della 83ª Mostra del Cinema di Venezia ... it.blastingnews.com

Avete già visto i concetti iniziali del film Jurassic Park IV? reddit