lavori nella zona industriale spariscono i new jersey dalla pista ciclopedonale

Nella zona industriale di via Morandi, i new jersey che delimitavano la percorso ciclopedonale stanno venendo rimossi. La sostituzione prevede l’installazione di un marciapiede tradizionale al posto dei vecchi mini-cordoli. Il processo di modifica è già in corso e interessa l’intera area. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di completamento o sui motivi di questa operazione.

Nella zona industriale, in via Morandi, "è già in corso un graduale processo di sostituzione della vecchia barriera della pista ciclopedonale (mini-cordoli in new-jersey ) con un assetto a marciapiede classico". L’intervento, realizzato di fronte ad alcune attività commerciali, "nasce da convenzioni urbanistiche legate al recupero di fabbricati produttivi". Il tema è arrivato in consiglio comunale con Rosanna Sabba (Lista Civica Secondi), che aveva chiesto la rimozione delle barriere in concomitanza con le operazioni di asfaltature: "I cordoli, installati circa 20 anni fa occupano gran parte della carreggiata, che viene ristretta e resa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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