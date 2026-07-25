Lavori nella zona industriale Spariscono i new jersey dalla pista ciclopedonale

Da lanazione.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella zona industriale di via Morandi, i new jersey che delimitavano la percorso ciclopedonale stanno venendo rimossi. La sostituzione prevede l’installazione di un marciapiede tradizionale al posto dei vecchi mini-cordoli. Il processo di modifica è già in corso e interessa l’intera area. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di completamento o sui motivi di questa operazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella zona industriale, in via Morandi, "è già in corso un graduale processo di sostituzione della vecchia barriera della pista ciclopedonale (mini-cordoli in new-jersey ) con un assetto a marciapiede classico". L’intervento, realizzato di fronte ad alcune attività commerciali, "nasce da convenzioni urbanistiche legate al recupero di fabbricati produttivi". Il tema è arrivato in consiglio comunale con Rosanna Sabba (Lista Civica Secondi), che aveva chiesto la rimozione delle barriere in concomitanza con le operazioni di asfaltature: "I cordoli, installati circa 20 anni fa occupano gran parte della carreggiata, che viene ristretta e resa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

lavori nella zona industriale spariscono i new jersey dalla pista ciclopedonale
© Lanazione.it - Lavori nella zona industriale. Spariscono i new jersey dalla pista ciclopedonale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Catania, via ai lavori nella zona industriale: dalla Regione 50 milioni per la riqualificazioneSono iniziati i lavori di riqualificazione nella zona industriale di Catania con un finanziamento di 50 milioni di euro dalla Regione.

Lavori pubblici Aqp: interruzione idrica nella zona industrialeNella zona industriale di Fasano, Acquedotto Pugliese (Aqp) ha avviato interventi di manutenzione straordinaria per migliorare il servizio idrico.

Temi più discussi: Infortunio sul lavoro nella zona industriale di Chiuro: grave un 64enne; Operaio cade da un capannone industriale e muore: ennesima morte sul lavoro in Salento; Lavori nella zona industriale. Spariscono i new jersey dalla pista ciclopedonale; Padova, inaugurata la seconda sede del Centro per l'impiego nella zona industriale.

lavori nella zona industrialeLavori nella zona industriale. Spariscono i new jersey dalla pista ciclopedonaleNella zona industriale, in via Morandi, è già in corso un graduale processo di sostituzione della vecchia barriera della pista ciclopedonale (mini-cordoli in new-jersey) con un assetto a marciapiede ... lanazione.it

lavori nella zona industrialeAsfalti Pesaro, interventi nelle zone industriali: via Toscana e via Lombardia poi Case BruciateEcco le date dei cantieri. Biancani e Della Dora: Avanti con gli interventi anche in via delle Acacie e via del Vallo ... centropagina.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web