Sono iniziati i lavori di riqualificazione nella zona industriale di Catania con un finanziamento di 50 milioni di euro dalla Regione. La cifra è destinata alla riqualificazione dell’area, con interventi già programmati. La Regione ha annunciato l’avvio delle operazioni, che riguardano il miglioramento delle infrastrutture e la valorizzazione del territorio. Nessuna dichiarazione ufficiale ha coinvolto altri enti o figure pubbliche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Schifani: «Un risultato concreto frutto della collaborazione istituzionale». Prendono ufficialmente il via gli interventi di manutenzione straordinaria nella zona industriale di Catania, finanziati dalla Regione Siciliana con uno stanziamento di 50 milioni di euro provenienti dai fondi FSC 2021-2027. A presentare il piano di riqualificazione sono stati il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il sindaco di Catania Enrico Trantino, nel corso di un incontro tenutosi questa mattina, 29 maggio, al Comune etneo. Secondo Schifani, il progetto rappresenta un traguardo importante raggiunto grazie alla sinergia tra politica, istituzioni e sistema produttivo, nato dalla necessità di intervenire in un’area strategica per l’economia siciliana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, via ai lavori nella zona industriale: dalla Regione 50 milioni per la riqualificazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Al via i lavori alla Zona Industriale di Catania

Notizie e thread social correlati

Furto nella zona industriale di Catania: tre arresti dopo l’inseguimentoNella zona industriale di Catania, tre cittadini romeni di 20, 25 e 30 anni sono stati arrestati dopo un inseguimento.

Catania, furto su un tir nella zona industriale: arrestati tre pregiudicatiNella zona industriale di Catania, tre uomini di età compresa tra 19 e 41 anni sono stati fermati e arrestati in flagranza di reato dalla Polizia di...

Temi più discussi: VARIAZIONE CAPOLINEA BUS; Tangenziale di Catania, al via lavori: previste limitazioni al traffico; Catania, via Santa Sofia ora può respirare: lavori rinviati per evitare il caos traffico; ASP Catania. Giarre, al via i lavori per il nuovo Consultorio familiare.

Catania, al via gli interventi nella zona industriale finanziati dalla Regione. Schifani: Risultato concretoCATANIA (ITALPRESS) – Sono a Catania per confermare il sostegno della Regione al piano di manutenzione straordinaria dell’area industriale, un intervento condiviso con il sindaco Enrico Trantino, con ... msn.com

Aeroporto di Catania (@CTAairport) / Posts / X x.com

Tangenziale di Catania, al via lavori: previste limitazioni al trafficoRestringimenti di carreggiata e chiusure della corsia di emergenza. Ecco i dettagli sulle modifiche al traffico. catania.liveuniversity.it