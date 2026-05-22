Lavori pubblici Aqp | interruzione idrica nella zona industriale

Nella zona industriale di Fasano, Acquedotto Pugliese (Aqp) ha avviato interventi di manutenzione straordinaria per migliorare il servizio idrico. Durante i lavori, si sono registrate interruzioni dell'erogazione dell'acqua. L'azienda ha comunicato che gli interventi sono necessari per garantire una rete più efficiente e affidabile nel lungo periodo. La durata dell'interruzione e le tempistiche precise non sono state ancora rese note. La zona interessata continua a ricevere aggiornamenti sulla ripresa del servizio.

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