Chi è Laura Loomer l’influencer fedelissima di Trump pentita sull’Ucraina La svolta sotto le bombe a Kiev | Ero vittima della propaganda russa – Foto e Video

Laura Loomer, influencer ultraconservatrice americana vicina a Trump, ha dichiarato di aver cambiato opinione sull’Ucraina, affermando di essere stata vittima della propaganda russa. La sua svolta è avvenuta mentre si trovava a Kiev, sotto le bombe, e ha pubblicato foto e video della situazione. Loomer utilizza frequentemente i social per commentare le decisioni del governo statunitense, influenzando spesso le dinamiche politiche e provocando reazioni nel mondo politico.

Laura Loomer, influencer ultraconservatrice americana, usa i social per commentare ogni mossa dei protagonisti del governo statunitense e spesso, dopo i suoi commenti, seguono licenziamenti e terremoti politici. La sua influenza sul mondo politico americano è diventata tale che, come racconta il New Yorker, il suo cognome è ormai diventato un verbo: essere «loomerizzati» significa essere politicamente distrutti. Infatti da semplice attivista dell’ultradestra americana è diventata una presenza costante nell’entourage del presidente Donald Trump. Ora, però, sorprende ancora una volta con un netto cambio di posizione sulla Russia e sulla invasione dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online

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