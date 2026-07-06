Donald Trump ha confermato di aver chiamato il presidente della Fifa per discutere del cartellino rosso assegnato a un attaccante americano. La Fifa ha risposto obbedendo alla richiesta. Nel frattempo, la Uefa ha dichiarato che si è superata una linea rossa riguardo a questa interazione. Nessun dettaglio è stato fornito sui contenuti della conversazione o sulle eventuali conseguenze.

Donald Trump lo ha ammesso candidamente: “Sì, ho telefonato al presidente della Fifa Gianni Infantino per parlare del cartellino rosso inflitto all’attaccante americano Folarin Balogun ”. E sì, riteneva che lasciare fuori uno dei giocatori simbolo degli Stati Uniti avrebbe “macchiato” il Mondiale. Anzi, è arrivato a sostenere che una partita senza Balogun sarebbe stata “truccata, come le elezioni”, evocando ancora una volta il fantasma del complotto che lo accompagna da quando ha lasciato la Casa Bianca la prima volta. Poi è arrivata la precisazione. “Non gli ho detto cosa fare”. “Ho solo chiesto una revisione”. “È stato un comitato a decidere”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Lanotiziagiornale.it - Scandalo Balogun: Trump chiama, la Fifa obbedisce. Il Mondiale piegato al telefono della Casa Bianca, la Uefa si ribella: “Oltrepassata la linea rossa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SCANDALO MONDIALE! Balogun Squalificato, Trump Chiama la FIFA e il Belgio Va in Furia!

Notizie e thread social correlati

Trump chiede, la FIFA obbedisce: il caso Balogun fa discutere al MondialeDurante il Mondiale del 2026, Donald Trump ha richiesto alla FIFA di intervenire nel caso Balogun, e l'organizzazione ha acconsentito.

Balogun, Trump: «Ho parlato con Infantino. Il fallo non c'era, non sapevo cosa fosse un rosso». La Uefa: «La Fifa ha passato linea rossa»Il presidente americano ha confermato di aver contattato il presidente della Fifa per chiedere la revoca della squalifica di un giocatore...

Temi più discussi: Scandalo Mondiali, Trump chiama la Fifa e la squalifica di Balogun viene cancellata; Scandalo Mondiali, Trump chiama la Fifa e la squalifica di Balogun viene cancellata; Mondiali, Inghilterra ai quarti: Messico battuto 3-2 negli ottavi; WM 2026 und die USA: Wenn Macht den Anstoß gibt – Wie Trump und Infantino den Weltfußball korrumpieren - Xpert.Digital.

Scandalo al Mondiale, Trump chiama Infantino e fa cancellare la squalifica a Balogun di Paolo Pacchioni x.com

Scandalo: sospesa la squalifica di Balogun! Il bomber degli Usa in campo col Belgio. Trump: Grazie Fifa reddit

Scandalo al Mondiale, Trump chiama Infantino e fa cancellare la squalifica a BalogunDuro colpo alla credibilità del Mondiale e della Fifa, Infantino nella bufera con l'accusa di essere succube della Casa Bianca. L'indignazione del Belgio e della Uefa ... rtl.it

Scandalo Balogun: Trump chiama Infantino e la Fifa toglie la squalifica al bomber degli Stati Uniti. Mai successo nella storia. Il Belgio: SbalorditiLa telefonata del presidente degli Stati Uniti Donald Trump al presidente della Fifa Gianni Infantino e, poche ore dopo, la clamorosa revoca della squalifica di Folarin Balogun. È una decisione senza ... ilfattoquotidiano.it