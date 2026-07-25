L’attore di Reacher attacca sui file Epstein | Tirateli fuori pedofili! La risposta dell’amministrazione Trump

L’attore di Reacher ha chiesto pubblicamente di rendere pubblici i file relativi a Jeffrey Epstein, accusato di traffico sessuale di minori e morto in carcere nel 2019. Le sue parole sono state: “Tirateli fuori, pedofili!” La richiesta ha suscitato reazioni politiche, inclusa una risposta dall’amministrazione statunitense. Non ci sono ulteriori dettagli sulle dichiarazioni o sulle conseguenze immediate di questa richiesta.

Alan Ritchson, protagonista della serie Amazon Reacher, ha scatenato una polemica politica con dichiarazioni esplosive sui file relativi a Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di traffico sessuale di minori morto in carcere nel 2019. Le parole dell’attore hanno provocato una risposta ufficiale della Casa Bianca, trasformando uno sfogo in podcast in un caso che coinvolge direttamente l’amministrazione di Donald Trump. Durante un’intervista nel podcast Happy Sad Confused condotto da Josh Horowitz, Ritchson non ha risparmiato linguaggio fortemente esplicito per esprimere la sua frustrazione riguardo ai documenti ancora secretati sul caso Epstein. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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L’attore di Reacher attacca sui file Epstein: Tirateli fuori, pedofili! La risposta dell’amministrazione TrumpAlan Ritchson, star della serie Reacher, attacca sui file Epstein con parole durissime. Lo sfogo dell'attore provoca la risposta dell'amministrazione Trump. cinemaserietv.it

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