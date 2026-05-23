Una persona di 66 anni è stata arrestata a Venezia dopo essere stata trovata con foto e video di abusi sui bambini nelle chat. Durante la perquisizione, gli agenti della polizia postale hanno scoperto che stava scaricando file illegali. Le indagini avevano già individuato conversazioni sospette con utenti insospettabili. L'uomo è stato portato in commissariato e accusato di detenzione di materiale pedopornografico. La polizia prosegue le verifiche su eventuali altri coinvolgimenti.

VENEZIA - La polizia l’ha preso con le proverbiali mani nel sacco. Quando gli agenti della polizia postale si sono presentati a casa sua per la perquisizione, infatti, stava scaricando e condividendo decine di file a contenuto pedopornografico. Immediato, per lui, l’arresto: l’uomo, pensionato, 66 anni, è un veneziano. Incensurato, era il classico insospettabile. Al momento, è agli arresti domiciliari, su disposizione del pubblico ministero di turno Daniela Moroni. L’operazione «Lux contra tenebras», coordinata dalla procura lagunare, ha portato alla luce un giro di foto e video per pedofili tra le varie piattaforme online. Oltre al veneziano, in arresto anche un 49enne operaio di Vicenza, indagato a piede libero invece un bresciano. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Pedopornografia, le chat dei pedofili insospettabili con foto e video degli abusi sui bambini: 66enne scoperto mentre scaricava i file

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