Un post pubblicato da Donald Trump nella notte ha riacceso le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Italia, sorprendendo la diplomazia italiana che ha scelto di non rispondere e di mantenere il silenzio. La comunicazione arriva a pochi giorni dal vertice della Nato previsto ad Ankara.

Un post pubblicato da Donald Trump nella tarda serata ha riacceso la tensione tra Washington e Roma, sorprendendo la diplomazia italiana a pochi giorni dal vertice della Nato in programma ad Ankara. Il messaggio del presidente americano, interpretato da molti come una nuova frecciata nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha provocato sconcerto negli ambienti di governo, che hanno però deciso di non alimentare la polemica. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, il contenuto del post sembrerebbe richiamare l’intervista rilasciata da Trump a La7 a metà giugno, nella quale il presidente statunitense aveva sostenuto che, durante il G7, Meloni gli avesse «fatto pena» perché avrebbe cercato con insistenza una fotografia insieme a lui. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Trump attacca Meloni sui social, Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio: “Nessuna risposta alla provocazione”

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Trump attacca Meloni: Mi sbagliavo su di lei

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