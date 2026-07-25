L' attacco di Abodi | Guardiola? Un azzardo parlarne prima senza la certezza del sì

Da sportmediaset.mediaset.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un rappresentante ha commentato le voci sul possibile arrivo di Guardiola come allenatore, affermando che parlare pubblicamente di un'opzione senza una certezza è un azzardo. Ha aggiunto che, se si considera una candidatura, bisogna avere una probabilità ragionevole di successo o mantenere la riservatezza. Non è stato confermato ufficialmente se l'interessato abbia valutato l'ipotesi.

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"Io non so se Guardiola ci abbia pensato. Credo che aprire anche nella comunicazione, a un'opzione del genere, o hai una ragionevole percentuale di certezza di arrivare al risultato, oppure è meglio tenerla in maniera discreta. Mi sembrano alternative talmente distanti tra loro che probabilmente è stato un azzardo tirarlo fuori non avendo la certezza di un sì". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a Sky Tg24. "Queste non sono proposte alle quali sentirsi dire 'No, grazie' per qualsiasi ragione", ha sottolineato., Dopo il rifiuto di Guardiola, Maldini e Leonardo hanno stretto per chiudere la... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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