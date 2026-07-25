Un rappresentante ha commentato le voci sul possibile arrivo di Guardiola come allenatore, affermando che parlare pubblicamente di un'opzione senza una certezza è un azzardo. Ha aggiunto che, se si considera una candidatura, bisogna avere una probabilità ragionevole di successo o mantenere la riservatezza. Non è stato confermato ufficialmente se l'interessato abbia valutato l'ipotesi.

"Io non so se Guardiola ci abbia pensato. Credo che aprire anche nella comunicazione, a un'opzione del genere, o hai una ragionevole percentuale di certezza di arrivare al risultato, oppure è meglio tenerla in maniera discreta. Mi sembrano alternative talmente distanti tra loro che probabilmente è stato un azzardo tirarlo fuori non avendo la certezza di un sì". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a Sky Tg24. "Queste non sono proposte alle quali sentirsi dire 'No, grazie' per qualsiasi ragione", ha sottolineato., Dopo il rifiuto di Guardiola, Maldini e Leonardo hanno stretto per chiudere la... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - L'attacco di Abodi: "Guardiola? Un azzardo parlarne prima senza la certezza del sì"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Abodi e la Nazionale del futuro: “Guardiola ct? Chiunque sia, tutti dobbiamo stringerci intorno alla maglia azzurra”Il ministro dello sport ha affermato che la decisione sul nuovo ct della Nazionale è in fase di definizione.

Abodi consola Sinner: “La sconfitta non è un fallimento”. E sogna Guardiola ct dell’ItaliaAndrea Abodi ha commentato la sconfitta di Jannik Sinner al Roland Garros, sottolineando che “la sconfitta non è un fallimento” e che “i grandi...

Temi più discussi: Italia, il grande azzardo Guardiola: come cambierebbero davvero modulo, gerarchie e identità azzurra; Zidane e Klopp nuovi ct, manca solo Guardiola. L’Italia sogna il suo big; Guardiola nuovo ct dell’Italia? Interviene Abodi: Chiunque sarà il ct dovremo essere vicini a lui e al progetto; Guardiola dice no all’Italia, non sarà il prossimo ct della Nazionale.

Abodi e il nuovo ct Italia: Pirlo e Guardiola talmente distanti, io lo avrei tenuto nascostoDopo il terzo disastro della mancata qualificazione al Mondiale, l'addio di Gattuso e le dimissioni di Gravina, il calcio italiano ha deciso di cambiare volto affidando la scelte al nuovo presidente f ... tuttosport.com

Abodi: Mi auguro Pirlo porti risultati sperati, io primo supporter(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Mi auguro Pirlo possa portare i risultati sperati, sapendo che si tratta di un percorso. Lui, poi, ha un suo percorso da allenatore e mi auguro possa incrementarlo ulteriormen ... corrieredellosport.it