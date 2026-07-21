Il ministro dello sport ha affermato che la decisione sul nuovo ct della Nazionale è in fase di definizione. Ha dichiarato che, qualunque allenatore venga scelto, bisogna sostenere lui e il progetto, che coinvolge anche figure come Maldini, Leonardo e il presidente federale. Ha inoltre ribadito che il tecnico attuale continuerà a essere considerato il migliore possibile. La scelta si avvicina, ma ancora non è stata annunciata ufficialmente.

“Guardiola Ct Italia? Questa è la fase della decisione. Per me sarà sempre il tecnico della Nazionale e quindi sarà il migliore possibile. Chiunque sarà dovremo supportare lui e il progetto che costruirà con Maldini, Leonardo e il presidente federale. La maglia azzurra si ama e non è il momento di discuterla. Ho preferenze? C’è sempre qualcuno, ma passa in secondo piano perché è giusto che scelga chi deve scegliere”. Così Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, a margine dell’evento “1985-2026 – Heysel, finalmente il giorno della memoria”, sulla scelta del futuro ct della Nazionale italiana di calcio. I soldi al calcio femminile e alla Lega Pro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Abodi e la Nazionale del futuro: “Guardiola ct? Chiunque sia, tutti dobbiamo stringerci intorno alla maglia azzurra”

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Mi auguro che questo tema si chiuda presto. Andrea Abodi rompe il silenzio sull'ipotesi Guardiola CT e lancia un messaggio netto sul futuro della Nazionale. x.com

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