Andrea Abodi ha commentato la sconfitta di Jannik Sinner al Roland Garros, sottolineando che “la sconfitta non è un fallimento” e che “i grandi campioni sono quelli che cadono e si rialzano”. Le sue parole sono state rivolte al tennista, evidenziando l’importanza di riprendersi dopo una eliminazione precoce. Nel frattempo, si è parlato anche di un possibile ruolo di allenatore della nazionale di calcio per Guardiola.

«I grandi campioni sono quelli che cadono e si rialzano». Andrea Abodi sceglie parole di sostegno per Jannik Sinner dopo la prematura eliminazione del numero uno del tennis mondiale al Roland Garros. Ospite negli studi di Sky Tg24, il ministro per lo Sport e i Giovani ha trasformato la delusione del momento in una riflessione più ampia sul valore della sconfitta. «Sinner ha perso contro se stesso, contro il suo fisico e contro il suo stesso essere umano. L’insegnamento è nella sconfitta, che non è mai un fallimento. È un modo di ripartire che fa parte della competizione e della vita», ha detto Abodi. Dal tennis al calcio il passo è breve. Il... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Abodi consola Sinner: “La sconfitta non è un fallimento”. E sogna Guardiola ct dell’Italia

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