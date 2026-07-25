L’Atalanta riabbraccia anche Kolasinac | sabato visite mediche e test

Da bergamonews.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato, il difensore bosniaco si è presentato a Zingonia per le visite mediche e i test di valutazione, segnando il ritorno ufficiale in squadra dopo l’esperienza del Mondiale americano. Dopo aver completato gli esami, ha iniziato a lavorare con il resto della rosa, sotto la guida di mister Maurizio Sarri. La giornata ha ufficializzato il suo rientro in squadra per la nuova stagione.

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Anche Sead Kolasinac è tornato a Zingonia: il difensore bosniaco, dopo l’esperienza del Mondiale americano, ha fatto rientro alla base per mettersi agli ordini di mister Maurizio Sarri e nella giornata di sabato 25 luglio ha svolto le visite mediche e i test di valutazione e profilazione che hanno dato ufficialmente il via anche alla sua stagione. Per l’ex difensore tra le altre di Olympique Marsiglia e Arsenal un’estate anomala, dopo il successo nello spareggio contro l’Italia: per lui quattro partite su quattro da titolare nella rassegna mondiale, le tre del girone contro Canada, Svizzera e Qatar e i sedicesimi di finale contro gli Usa, il capolinea dell’avventura della Bosnia ed Erzegovina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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