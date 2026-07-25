L’Atalanta riabbraccia anche Kolasinac | sabato visite mediche e test

Sabato, il difensore bosniaco si è presentato a Zingonia per le visite mediche e i test di valutazione, segnando il ritorno ufficiale in squadra dopo l’esperienza del Mondiale americano. Dopo aver completato gli esami, ha iniziato a lavorare con il resto della rosa, sotto la guida di mister Maurizio Sarri. La giornata ha ufficializzato il suo rientro in squadra per la nuova stagione.

Anche Sead Kolasinac è tornato a Zingonia: il difensore bosniaco, dopo l’esperienza del Mondiale americano, ha fatto rientro alla base per mettersi agli ordini di mister Maurizio Sarri e nella giornata di sabato 25 luglio ha svolto le visite mediche e i test di valutazione e profilazione che hanno dato ufficialmente il via anche alla sua stagione. Per l’ex difensore tra le altre di Olympique Marsiglia e Arsenal un’estate anomala, dopo il successo nello spareggio contro l’Italia: per lui quattro partite su quattro da titolare nella rassegna mondiale, le tre del girone contro Canada, Svizzera e Qatar e i sedicesimi di finale contro gli Usa, il capolinea dell’avventura della Bosnia ed Erzegovina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atalanta, lunedì scatta la nuova stagione. Ecco i convocati per visite mediche e testLunedì 6 luglio, i giocatori dell’Atalanta si ritroveranno per le visite mediche e i test fisici, segnando l’inizio ufficiale della nuova stagione.

Atalanta: visite mediche per Gaetano, attesa l'ufficialitàGianluca Gaetano si trova presso la clinica La Madonnina di Milano per le visite mediche.

Temi più discussi: Napoli, la nuova seconda maglia celebra il legame con l'Argentina; Sarri, baci alla Dea con la Lazio nel cuore: Annata difficile, mi tengo i bei ricordi; Il no dello United vale un colpo di mercato: l'Atalanta riabbraccia Ederson; Atalanta, riecco Ederson: il brasiliano è arrivato a Zingonia.

L’Atalanta riabbraccia anche Kolasinac: sabato visite mediche e testDella spedizione nerazzurra ai Mondiali 2026 ora mancano all'appello solo Pasalic, Kamaldeen Sulemana e De Ketelaere ... bergamonews.it

Atalanta, ufficiale la firma di un big: Sarri può esultareSplendida notizia per il tecnico e i tifosi nerazzurri: ecco cosa sta succedendo in queste ore a Zingonia. Era tutto fatto per il suo trasferimento al Manchester United, ma alla fine l’affare con l’A ... calciomercato.it