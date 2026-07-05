Atalanta lunedì scatta la nuova stagione Ecco i convocati per visite mediche e test

Da ecodibergamo.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lunedì 6 luglio, i giocatori dell’Atalanta si ritroveranno per le visite mediche e i test fisici, segnando l’inizio ufficiale della nuova stagione. Le convocazioni sono state comunicate e i calciatori si presenteranno presso la struttura sportiva per svolgere le procedure sanitarie e i controlli necessari prima dell’inizio degli allenamenti. La giornata segnerà il primo passo verso la ripresa ufficiale delle attività sportive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CALCIO. Ultime ore di vacanza per i giocatori dell’Atalanta: lunedì 6 luglio c’è la prima campanella della stagione con la giornata dedicata alle visite mediche. Poi test atletici e da giovedì gli allenamenti. Per l’Atalanta le vacanze sono ormai finite: lunedì 6 luglio scatta infatti la stagione 202627 con i primi giorni dedicati alle visite mediche e ai test di valutazione. Da giovedì poi squadra in campo agli ordini di Maurizio Sarri: i nerazzurri si alleneranno a Zingonia, dove i nerazzurri lavoreranno per il ritiro estivo dal 13 al 26 luglio. Due le amichevoli attualmente già programmate: in casa del Feyenoord domenica 2 agosto e in casa dello Schalke 04 sabato 8 agosto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

atalanta luned236 scatta la nuova stagione ecco i convocati per visite mediche e test
© Ecodibergamo.it - Atalanta, lunedì scatta la nuova stagione. Ecco i convocati per visite mediche e test
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Atalanta Nuovi Sviluppi sul Mercato e Scommesse Future

Video Atalanta Nuovi Sviluppi sul Mercato e Scommesse Future

Notizie e thread social correlati

Vacanze finite per l’Atalanta: inizia la nuova stagione, visite mediche per 31 convocatiL’Atalanta si è ritrovata il 6 luglio per iniziare la nuova stagione, con 31 calciatori convocati per le visite mediche.

Atalanta, primi passi della stagione 2026/27: via con le visite medicheI giocatori dell’Atalanta effettueranno le visite mediche lunedì 6 luglio, senza radunarsi a Zingonia.

Temi più discussi: Atalanta, lunedì scatta la nuova stagione. Ecco i convocati per visite mediche e test; Atalanta, lunedì scatta la nuova stagione. Ecco i convocati per visite mediche e test; Atalanta, al via l’era Sarri: lunedì il raduno, poi test e primi allenamenti; Bellanova proposto all'Inter: l'Atalanta detta le condizioni per il ritorno a Milano dell'esterno.

atalanta lunedì scatta laAtalanta, lunedì scatta la nuova stagione. Ecco i convocati per visite mediche e testUltime ore di vacanza per i giocatori dell’Atalanta: lunedì 6 luglio c’è la prima campanella della stagione con la giornata dedicata alle visite mediche. Poi test atletici e da giovedì gli allenamenti ... ecodibergamo.it

atalanta lunedì scatta laAtalanta, lunedì il primo raduno con i test atletici. La lista dei presentiL’Atalanta inaugurerà ufficialmente la nuova stagione lunedì 6 luglio, quando Maurizio Sarri e il suo staff incontreranno per la prima volta la squadra al centro sportivo Bortolotti. Nei primi tre gio ... calcioatalanta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web