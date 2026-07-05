Lunedì 6 luglio, i giocatori dell’Atalanta si ritroveranno per le visite mediche e i test fisici, segnando l’inizio ufficiale della nuova stagione. Le convocazioni sono state comunicate e i calciatori si presenteranno presso la struttura sportiva per svolgere le procedure sanitarie e i controlli necessari prima dell’inizio degli allenamenti. La giornata segnerà il primo passo verso la ripresa ufficiale delle attività sportive.

CALCIO. Ultime ore di vacanza per i giocatori dell’Atalanta: lunedì 6 luglio c’è la prima campanella della stagione con la giornata dedicata alle visite mediche. Poi test atletici e da giovedì gli allenamenti. Per l’Atalanta le vacanze sono ormai finite: lunedì 6 luglio scatta infatti la stagione 202627 con i primi giorni dedicati alle visite mediche e ai test di valutazione. Da giovedì poi squadra in campo agli ordini di Maurizio Sarri: i nerazzurri si alleneranno a Zingonia, dove i nerazzurri lavoreranno per il ritiro estivo dal 13 al 26 luglio. Due le amichevoli attualmente già programmate: in casa del Feyenoord domenica 2 agosto e in casa dello Schalke 04 sabato 8 agosto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Atalanta, lunedì scatta la nuova stagione. Ecco i convocati per visite mediche e test

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