Atalanta | visite mediche per Gaetano attesa l' ufficialità

Gianluca Gaetano si trova presso la clinica La Madonnina di Milano per le visite mediche. Il centrocampista, nato nel 2000, è stato ceduto dal Cagliari all'Atalanta a titolo definitivo. L'operazione è in fase di definizione, ma non è ancora stata annunciata ufficialmente.

Sta svolgendo le visite mediche Gianluca Gaetano, primo colpo di mercato dell'Atalanta in arrivo dal Cagliari a titolo definitivo. Il centrocampista napoletano, classe 2000, è arrivato alla clinica La Madonnina di Milano. Domani Gaetano, acquistato per una base fissa di 12 milioni che potranno salire a 15 bonus compresi, dovrebbe unirsi ai primi allenamenti della squadra agli ordini di Maurizio Sarri, in sede a Zingonia. A visite mediche passate, firmerà un contratto quadriennale con opzione per un'ulteriore stagione a circa 1,6 milioni all'anno. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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