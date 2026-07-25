Lascaux | la grotta delle meraviglie preistoriche che ci insegna il futuro

Notizia in breve

In Dordogna, nella grotta di Lascaux, sono stati trovati cinque scheletri di Homo sapiens durante i lavori per la ferrovia. La zona è nota come il sito di Cro-Magnon, un termine che unisce un dialetto locale e il nome della famiglia proprietaria del terreno. La scoperta risale ai lavori di costruzione e ha portato alla luce testimonianze di arte preistorica e insediamenti umani antichi. La grotta è considerata un importante sito archeologico legato alla preistoria europea.