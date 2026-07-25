Lascaux | la grotta delle meraviglie preistoriche che ci insegna il futuro
In Dordogna, nella grotta di Lascaux, sono stati trovati cinque scheletri di Homo sapiens durante i lavori per la ferrovia. La zona è nota come il sito di Cro-Magnon, un termine che unisce un dialetto locale e il nome della famiglia proprietaria del terreno. La scoperta risale ai lavori di costruzione e ha portato alla luce testimonianze di arte preistorica e insediamenti umani antichi. La grotta è considerata un importante sito archeologico legato alla preistoria europea.
Da queste parti, in Dordogna, quell’artista preistorico è chiamato Cro-Magnon: una definizione non scientifica ma diventata universale e che unisce il dialetto locale (Crot, significa buco) al nome della famiglia Magnon, proprietaria del terreno in cui vennero scoperti cinque scheletri di Homo Sapiens durante i lavori per costruire la ferrovia. Comunque lo si chiami, il nostro progenitore conosceva i pigmenti naturali, sapeva riprodurre le sagome e probabilmente obbediva a un bisogno simbolico che lo spingeva a spingersi per decine di metri nel ventre della terra, al buio, per riprodurre gli animali che conosceva per migliaia di volte in varie dimensioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
9 Mysterious Landmarks That Challenge Time: Can You Solve Their Secrets |
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