Scoperta sul Gargano la ' Grotta delle meraviglie' | potrebbe essere il prolungamento di Paglicci
Nel Gargano è stata scoperta la 'Grotta delle Meraviglie', situata vicino a uno dei siti paleolitici più noti della regione. La nuova grotta potrebbe rappresentare un prolungamento della grotta Paglicci, uno dei principali insediamenti preistorici dell’Europa meridionale. La scoperta è stata annunciata durante un convegno dedicato alla grotta Paglicci, senza ulteriori dettagli sulle caratteristiche o sull'età del sito.
Nel cuore del Promontorio del Gargano, a pochi passi da uno dei siti paleolitici più celebri d'Europa, è stata presentata una scoperta che potrebbe riscrivere la storia della preistoria pugliese: la ‘Grotta delle Meraviglie’, rivelata durante il convegno nazionale 'Grotta Paglicci, bene. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Grotta Paglicci era molto più grande di quella che oggi conosciamo, ecco la Grotta delle Meraviglie.
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