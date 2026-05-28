Nel Gargano è stata scoperta una nuova grotta chiamata “Grotta delle Meraviglie”, che potrebbe essere un’estensione della Grotta Paglicci. La scoperta è stata annunciata da un team di ricercatori dopo aver individuato un ingresso nascosto tra le rocce. La grotta presenta pareti con incisioni e tracce di antichi insediamenti, simili a quelli già trovati nella Grotta Paglicci. La scoperta apre nuove possibilità per lo studio della preistoria nella regione.

Un annuncio che potrebbe riscrivere la storia della preistoria pugliese. Una scoperta destinata ad attirare l’attenzione del mondo scientifico, degli archeologi e degli appassionati di speleologia. Nel cuore del Gargano, a pochi passi da Grotta Paglicci, è stata presentata ufficialmente una nuova cavità sotterranea ribattezzata “Grotta delle Meraviglie”, che secondo le prime ipotesi potrebbe rappresentare il naturale prolungamento del celebre sito paleolitico conosciuto a livello internazionale. La sua ubicazione è top secret. La notizia, tenuta riservata per anni per motivi di tutela e sicurezza, è stata finalmente resa pubblica durante il convegno nazionale dedicato a Grotta Paglicci, aprendo scenari scientifici di straordinaria importanza per la conoscenza della preistoria europea. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Eccezionale scoperta nel Gargano: c’è la “Grotta delle Meraviglie”, possibile prolungamento di Grotta Paglicci

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Grotta Paglicci era molto più grande di quella che oggi conosciamo, ecco la Grotta delle Meraviglie.

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