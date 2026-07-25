Domani sera alle 21, nel cortile dell’ex Appannaggio a Jesi, si terrà un concerto di Raphael Gualazzi, artista marchigiano. L’evento fa parte della XXVI edizione del Pergolesi Spontini Festival. Gualazzi si esibirà con un pianoforte e la sua voce, creando un dialogo intimo con il pubblico e con la sua terra.

Un pianoforte, una voce e un dialogo intimo con la sua terra. Domani, alle 21, il Cortile dell’ex Appannaggio di Jesi ospiterà Raphael Gualazzi per una delle serate più attese della XXVI edizione del Pergolesi Spontini Festival. Acclamato a livello internazionale per la sua capacità di mescolare jazz, blues, stride piano, soul e pop, il cantautore marchigiano, vincitore di Sanremo Giovani nel 2011 e secondo all’Eurovision, torna nella sua regione per un recital vis-à-vis. Un viaggio espressivo che ripercorre i suoi successi, le incursioni nel cinema, fino al più recente album Dreams, per una serata che ben s’inserisce nel tema del festival Accordi disarmanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’arte nomade di Raphael Gualazzi: "Marchigiano, dunque eclettico"

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