Il tredicesimo appuntamento della stagione 202526 dell’Accademia di Santa Sofia sarà dedicato a Raphael Gualazzi, con un concerto di pianoforte e voce. L’evento si svolgerà sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale e vede la collaborazione del Conservatorio “Nicola Sala”, dell’Università del Sannio e di Banco BPM. La serata è prevista come parte del cartellone musicale della rassegna.

Tempo di lettura: 2 minuti Tredicesimo appuntamento nel cartellone artistico 202526 dell’Accademia di Santa Sofia, sotto la direzione artistica di Filippo Zigante e Marcella Parziale e in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e il Banco BPM. Domenica 31 maggio, alle ore 20, presso il Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele” di Benevento, si esibirà Raphael Gualazzi, pianoforte e voce, assieme all’orchestra jazz del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento. Il coordinatore sarà Ferruccio Corsi, oltre a Gualazzi (pianoforte e Voce), ci saranno Anders Ulrich (contrabbasso), Gianluca Nanni (batteria) e Stefano Nanni (Direzione d’orchestra e arrangiamenti). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tredicesimo appuntamento con l’Accademia di Santa Sofia: “Raphael Gualazzi, pianoforte e voce”

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