Raphael Gualazzi in concerto a Lari

Da pisatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per l’edizione 2026 di Collinarea festival è previsto un concerto di Raphael Gualazzi nella Piazza Matteotti di Lari. L’artista proporrà uno spettacolo con solo di pianoforte e voce, arricchito dalla tecnologia Connessioni. La performance mira a creare un’esperienza immersiva per il pubblico presente.

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In arrivo per l’edizione 2026 di Collinarea festival il concerto di Raphael Gualazzi, un solo di pianoforte e voce, che grazie alla tecnologia Connessioni trasporterà il pubblico accolto nella Piazza Matteotti di Lari in un’altra dimensione.Il concerto si terrà il 19 luglio (ore 22.00). 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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