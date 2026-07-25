Una donna è rimasta gravemente ustionata mentre cucinava in casa a Lardirago. I vestiti le sono presi fuoco mentre era ai fornelli. È stata soccorsa dai soccorritori e trasportata con un'eliambulanza al pronto soccorso di Milano in codice rosso. Ha riportato ustioni estese al volto e in altre parti del corpo ed è in prognosi riservata, ancora in pericolo di vita.

Lardirago (Pavia), 25 luglio 2026 - Ha riportato ustioni gravi ed estese, al volto e in diverse parti del corpo, trasportata con l'eliambulanza in codice rosso al Niguarda di Milano, ricoverata con prognosi riservata, valutata ancora in pericolo di vita. La donna, di 81 anni, è stata soccorsa nella propria abitazione a Lardirago, in via Manzoni, verso le 13.30 di oggi, sabato 25 luglio. Quello che è successo sarebbe infatti un incidente domestico. La ricostruzione dell'accaduto. Dalla ricostruzione dell'accaduto fatta dai carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, la donna stava cucinando quando i vestiti che indossava hanno improvvisamente preso fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lardirago, i vestiti prendono fuoco mentre è ai fornelli: donna gravemente ustionata

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