Si avvicina troppo a fornelli e i vestiti prendono fuoco grave una donna

Una donna è rimasta gravemente ustionata dopo aver avuto i vestiti che hanno preso fuoco mentre si trovava vicino ai fornelli. L’incidente si è verificato in un’abitazione, portando alla chiamata di soccorso al numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la donna al pronto soccorso per le cure necessarie. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire l’accaduto.

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