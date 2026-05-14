Si avvicina troppo a fornelli e i vestiti prendono fuoco grave una donna

Da milanotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è rimasta gravemente ustionata dopo aver avuto i vestiti che hanno preso fuoco mentre si trovava vicino ai fornelli. L’incidente si è verificato in un’abitazione, portando alla chiamata di soccorso al numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la donna al pronto soccorso per le cure necessarie. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire l’accaduto.

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I vestiti che prendono fuoco a causa dei fornelli, poi la chiamata al 112 e la corsa al pronto soccorso. È stata ricoverata in codice rosso nel reparto ustionati del Niguarda la donna di 56 anni rimasta vittima di un incidente domestico nella tarda mattinata di giovedì 14 maggio. È successo nella. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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