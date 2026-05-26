Abitazione in fiamme donna gravemente ustionata | ricoverata al Cardarelli

Da napolitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna è rimasta gravemente ustionata in un incendio domestico e trasportata d’urgenza al centro grandi ustioni di Napoli. L’incendio si è verificato questa mattina in un’abitazione, dove l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere le fiamme. La donna è stata subito soccorsa e portata in ospedale per le cure del caso. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

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Trasferimento d'urgenza presso il centro grandi ustioni di Napoli per la donna che questa mattina è rimasta gravemente ferita nell'incendio che ha coinvolto la sua abitazione.Erano circa le 6 quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giulio Acciani, ad Avellino, dopo un allarme del 118. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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