Abitazione in fiamme donna gravemente ustionata | ricoverata al Cardarelli

Una donna è rimasta gravemente ustionata in un incendio domestico e trasportata d’urgenza al centro grandi ustioni di Napoli. L’incendio si è verificato questa mattina in un’abitazione, dove l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere le fiamme. La donna è stata subito soccorsa e portata in ospedale per le cure del caso. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Trasferimento d'urgenza presso il centro grandi ustioni di Napoli per la donna che questa mattina è rimasta gravemente ferita nell'incendio che ha coinvolto la sua abitazione.Erano circa le 6 quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giulio Acciani, ad Avellino, dopo un allarme del 118. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Centola, incendio in casa: 80enne ustionata, è grave al Cardarelli di Napoli

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