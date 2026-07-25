Chi dice che non amiamo i francesi sbaglia. È uno stereotipo che non fa giustizia di una diversità che non significa mancanza di stima. Sono i nostri cugini, che vennero ad occuparci ai tempi di Napoleone, detronizzando finanche il Papa, e che oggi hanno un problema: il Louvre, uno dei musei più belli e ricchi del mondo, è troppo vulnerabile, e non è solo in questa condizione, visto che proprio oggi, in Borgogna, hanno saccheggiato una collana d’oro di un valore inestimabile. Sembra che il sistema museale francese sia più un negozio di alimentari degli anni Ottanta che un insieme di luoghi che custodisce ricchezze inestimabili. Una delle quali, forse la più famosa, in realtà ci appartiene. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’appello (semiserio) alla Francia: prima che svuotino tutto il Louvre ridateci la Gioconda

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