Come sarà il Louvre dopo il restyling | nuovi ingressi e una sala per La Gioconda

Il museo Louvre di Parigi si appresta a cambiare aspetto con un piano di restyling approvato. Sono previsti nuovi ingressi e una sala dedicata a La Gioconda. La ristrutturazione mira a rinnovare gli spazi e migliorare l'accessibilità. I lavori interesseranno le aree di entrata e alcune sezioni interne del museo. Nessuna data di completamento è stata ancora comunicata.

Il museo Louvre di Parigi presto cambierà "veste". È stato approvato un progetto di totale restyling che prevede nuovi ingressi e una sala per La Gioconda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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