Il Museo del Louvre avvia il progetto “Louvre Nouvelle Renaissance”, un intervento di ristrutturazione da oltre un miliardo di euro. L’obiettivo è modificare gli ingressi, riorganizzare gli spazi interni e migliorare la gestione dei flussi di visitatori. La ristrutturazione prevede anche il trasferimento temporaneo di alcune opere, tra cui la Gioconda, in altre aree del museo o in location esterne. La riqualificazione mira a rendere più funzionali le aree museali e ad aggiornare le modalità di fruizione.

Il Museo del Louvre si prepara a una trasformazione profonda con il progetto di restyling “ Louvre Nouvelle Renaissance ”, un piano da oltre un miliardo di euro che ridisegnerà ingressi, spazi interni e gestione dei flussi di visitatori. Il progetto, già approvato e avviato, rappresenta uno degli interventi più ambiziosi mai pianificati per il museo più visitato al mondo. L’obiettivo principale è alleggerire la pressione sull’ingresso della Piramide e migliorare l’esperienza di circa nove milioni di visitatori l’anno, oggi concentrati in un unico sistema di accesso considerato non più sufficiente. Il Louvre, nato come fortezza medievale nel XII secolo e trasformato nei secoli in palazzo reale e poi museo, è uno dei simboli dell’arte mondiale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La Gioconda cambia casa? Il progetto che rivoluziona il Louvre

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