Johnny Depp irriconoscibile come Scrooge | show al Comic-Con per il trailer di Ebenezer

Notizia in breve

Durante il Comic-Con di quest'anno, Johnny Depp si è presentato inaspettatamente in scena vestito da Ebenezer Scrooge, protagonista del film “Ebenezer”. L’attore ha mostrato un aspetto completamente diverso dal solito, con un trucco e un costume che lo hanno reso irriconoscibile. Il film è un adattamento dark del racconto di Charles Dickens, diretto da un regista noto per il suo stile. La presentazione ha attirato l’attenzione di numerosi partecipanti alla manifestazione.