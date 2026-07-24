Johnny Depp irriconoscibile come Scrooge | show al Comic-Con per il trailer di Ebenezer
Durante il Comic-Con di quest'anno, Johnny Depp si è presentato inaspettatamente in scena vestito da Ebenezer Scrooge, protagonista del film “Ebenezer”. L’attore ha mostrato un aspetto completamente diverso dal solito, con un trucco e un costume che lo hanno reso irriconoscibile. Il film è un adattamento dark del racconto di Charles Dickens, diretto da un regista noto per il suo stile. La presentazione ha attirato l’attenzione di numerosi partecipanti alla manifestazione.
Johnny Depp ha scelto il palcoscenico del San Diego Comic-Con 2026 per presentarsi al pubblico in una veste completamente inedita. L’attore ha sorpreso migliaia di fan comparendo già trasformato in Ebenezer Scrooge, il protagonista del nuovo film Ebenezer, adattamento dark del celebre Canto di Natale di Charles Dickens diretto da Ti West. L’evento ha accompagnato il lancio del primo trailer ufficiale del film, che rappresenta anche uno dei momenti più significativi del ritorno di Depp al cinema hollywoodiano dopo alcuni anni lontano dai grandi blockbuster. Johnny Depp makes a surprise appearance as Ebenezer Scrooge at #ComicCon... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Johnny Depp Is Unrecognizable in First Ebenezer: A Christmas Carol Set Photos
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Johnny Depp sorprende il Comic-Con: irriconoscibile come Scrooge per promuovere il suo ritorno a HollywoodJohnny Depp è apparso a sorpresa al Comic-Con di San Diego, trasformato in Ebenezer Scrooge per promuovere il nuovo film di Ti West ed anticipando il suo ritorno nelle grandi produzioni hollywoodiane. msn.com
Johnny Depp al Comic-Con 2026 irriconoscibile: ecco Ebenezer, il suo ritorno darkJohnny Depp sorprende al Comic-Con 2026 nei panni di Scrooge. Tutto su Ebenezer: A Christmas Carol, il film dark che segna il suo ritorno. blogdilifestyle.it