Dall’oscurità del Nebraska alle profondità dello spazio | il nuovo trailer di Lanterns infiamma il Comic-Con
Al Comic-Con di San Diego, è stato presentato un nuovo trailer di Lanterns, parte del DC Universe di James Gunn e Peter Safran. La scena mostra i personaggi principali in un ambiente oscuro, con ambientazioni che richiamano le profondità dello spazio. La presentazione ha attirato l’attenzione di un pubblico numeroso e appassionato, che ha potuto vedere anticipazioni sulla nuova serie o film legati a questa saga. La scena si svolge in un contesto che combina elementi spaziali e misteriosi.
Il DC Universe di James Gunn e Peter Safran continua a mostrare la sua nuova, ambiziosa direzione al San Diego Comic-Con. Durante un affollatissimo panel nella Hall H, HBO e DC Studios hanno svelato il nuovo spettacolare trailer di Lanterns, la serie tv incentrata sui celebri eroi dell’Anello (a proposito avete già visto il teaser trailer di Gli Anelli del Potere 3?). Se finora lo show era stato descritto come un thriller poliziesco investigativo ambientato in una tranquilla cittadina del Nebraska, il nuovo filmato ha alzato drasticamente il tiro, mostrando sequenze d’azione ad altissima tensione che porteranno la trama fino nelle profondità della galassia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
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