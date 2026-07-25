Dall’oscurità del Nebraska alle profondità dello spazio | il nuovo trailer di Lanterns infiamma il Comic-Con

Notizia in breve

Al Comic-Con di San Diego, è stato presentato un nuovo trailer di Lanterns, parte del DC Universe di James Gunn e Peter Safran. La scena mostra i personaggi principali in un ambiente oscuro, con ambientazioni che richiamano le profondità dello spazio. La presentazione ha attirato l’attenzione di un pubblico numeroso e appassionato, che ha potuto vedere anticipazioni sulla nuova serie o film legati a questa saga. La scena si svolge in un contesto che combina elementi spaziali e misteriosi.