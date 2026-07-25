Durante il Comic-Con di San Diego, DC Studios ha presentato la serie TV Lanterns, condividendo trailer e clip esclusive. La produzione è stata annunciata come parte delle novità della casa di produzione, con dettagli sul progetto ancora limitati. La serie si aggiunge alle altre produzioni in fase di sviluppo e sarà distribuita su una piattaforma di streaming. La presentazione si è svolta davanti a un pubblico di appassionati, con grande attenzione ai materiali mostrati.

Il San Diego Comic-Con si è tinto di verde grazie a DC Studios, che ha finalmente alzato il sipario sull’attesissima serie TV Lanterns. Durante un panel ricco di novità — alla presenza del cast e del team creativo — i fan hanno potuto ammirare immagini inedite e trailer che confermano la direzione intrapresa dal nuovo corso DC, riaccendendo l’entusiasmo attorno allo storico personaggio di Hal Jordan. Le clip mostrate al SDCC: la dinamica tra Hal Jordan e John Stewart. I visitatori del panel hanno assistito a sequenze estese e retroscena esclusivi. Tra le scene più apprezzate spicca il primo incontro “sul campo” tra i due protagonisti: Rivelazioni e colpi di scena: Sinestro e il mistero della Luce Rossa. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Lanterns: DC Studios svela la nuova serie al Comic-Con con trailer e clip esclusive

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