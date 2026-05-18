HBO ha pubblicato il trailer di Lanterns, la nuova serie live-action che arriverà il 16 agosto su HBO Max. La serie, ambientata nell’universo DC, ha già suscitato grande attesa tra i fan. Nel cast figura un’attrice vincitrice di un premio Oscar, confermando l’alto livello di attrici coinvolte nel progetto. Il trailer mostra alcune scene della produzione, senza anticipare dettagli sulla trama o sui personaggi principali. La data di uscita si avvicina, alimentando le aspettative per il debutto della serie.

HBO ha rilasciato il trailer ufficiale di Lanterns, l’attesissima serie televisiva live-action che farà il suo debutto sul network e in streaming su HBO Max il prossimo 16 agosto. La serie vede come protagonisti assoluti Kyle Chandler e Aaron Pierre nei panni delle storiche Lanterne Verdi terrestri. La trama di Lanterns segue la nuova recluta John Stewart (Pierre) e la leggenda del corpo Hal Jordan (Chandler), due poliziotti intergalattici che si ritrovano invischiati in un oscuro mistero radicato sulla Terra, investigando su un brutale omicidio nel cuore profondo dell’America rurale. Il ricco cast dello show comprende anche Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Jason Ritter, Ulrich Thomsen e Nathan Fillion. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Lanterns: il trailer HBO infiamma il DC Universe e svela un’attrice da Oscar nel cast

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The Lanterns Trailer has been TAKEN DOWN by HBO Max, DC & Warner Bros!

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