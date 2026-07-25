Ogni mattina, per cinque anni, una persona ha issato le vele della Saviolina, una barca storica del 1928, e la sera le ammaina. Durante il giorno si occupa anche della manutenzione del lancione, un’imbarcazione che considera il suo grande amore. La routine quotidiana si ripete senza pause, mantenendo vivo il legame con le imbarcazioni e il loro patrimonio.

Da cinque anni ogni mattina issa le vele della Saviolina, che poi a sera va ad ammainare. Durante la giornata provvede alla manutenzione dello storico lancione del 1928, diventato il grande amore della sua vita. A tenerlo in custodia è Sergio Troni, classe 1950, che alle spalle ha un’intera vita di mare. Era appena un diciottenne, quando ha cominciato a traghettare turisti italiani e stranieri con uno dei tanti cutter che fino ai primi anni Ottanta erano ormeggiati lungo la spiaggia, dal Marano a Fontanelle. Ne ripercorre la storia, ricordando i protagonisti e la vita di mare di quell’epoca d’oro. Sempre col vento in poppa? "Ogni mattina, prestando attenzione alle previsioni meteorologiche, alzo le vele della Saviolina ormeggiata nel porto per far ammirare a tutti la sua bellezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’angelo della Saviolina: "Ogni mattina isso le vele al monumento del mare"

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